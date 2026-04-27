"Si tuviéramos que alquilar, no comeríamos": el dilema de miles de familias en Costa Rica

Termina el mes y más de uno ya está haciendo cuentas para pagar el alquiler o comprar los alimentos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), vivienda y alimentación representan más del 30% de los ingresos mensuales de los hogares costarricenses, dos rubros que se llevan una porción considerable de cada salario.

El gasto promedio por hogar en el país asciende a ¢687 mil colones mensuales, en una economía donde casi la mitad de los salarios no supera los ¢540 mil. Una brecha que muchas familias sienten con claridad al llegar a fin de mes.

"En mi casa por suerte tenemos casa propia, porque si tuviéramos que alquilar, no comeríamos", relata Guisele Arroyo, quien resume en una frase la realidad de miles de hogares en el país.

Al consultar a distintas personas cuánto consideran que necesitarían ganar mensualmente para vivir bien, la pregunta generó dudas antes de obtener respuesta. "Yo creo que un millón de colones para vivir solo yo y mi hija", respondió una vecina consultada.

Sin embargo, alcanzar esa cifra sigue siendo un privilegio para pocos: en Costa Rica, apenas 2 de cada 10 salarios superan el millón de colones mensuales.

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