¿Se pueden alternar gasolinas Súper y Regular en un mismo carro? Esto dice experto

Tener vehículo pasó de ser un lujo a convertirse en una necesidad para muchas familias. De hecho, casi la mitad de los hogares de Costa Rica (49%) posee al menos un automóvil, según la XI Encuesta sobre Acceso, Uso y Satisfacción de los Servicios Públicos Regulados 2025, elaborada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).



Uno de los datos que más llama la atención es que el 54% de esos hogares utiliza gasolina Súper, a pesar de que suele ser el combustible de mayor precio.



"Hoy vine a cargar ₡20.000 y esto me dura, como máximo, tres días", comentó Irma, una conductora que encontramos abasteciendo su vehículo en una estación de servicio.



El estudio también revela un comportamiento particular entre los usuarios. Un 54% abastece combustible entre una y tres veces por semana, mientras que el 41% compra menos de 20 litros en cada visita. Además, un 30% afirmó no conocer la cantidad de combustible que adquiere.



Pero, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de gasolina disponibles en el país?



Según Erick Solano, ingeniero químico de la Universidad de Costa Rica (UCR), las principales diferencias son dos: el color y el octanaje.



Como medida de seguridad, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tiñe de rojo la gasolina Regular, conocida como Plus 91, para facilitar su identificación y evitar mezclas o prácticas fraudulentas. En cambio, la gasolina Súper, o RON 95, posee un mayor octanaje, es decir, una mayor capacidad para resistir la detonación prematura —conocida popularmente como "cascabeleo"— cuando la mezcla de aire y combustible se comprime dentro del cilindro del motor.



¿Se pueden alternar ambos combustibles en un mismo vehículo? ¿Qué recomienda el fabricante? Estas y otras dudas las responde el especialista en el video adjunto.