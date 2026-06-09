San José se consolida como una de las ciudades más caras de América Latina

Sergio es español y vive en Costa Rica desde hace cuatro años. Desde que llegó al país, hay algo que continúa llamándole la atención: el costo de vida.

Asegura que, pese al tiempo que lleva residiendo en territorio nacional, los precios siguen sorprendiéndolo, especialmente en rubros como vivienda, alimentación y servicios. Sin embargo, su percepción no es aislada. Muchos costarricenses coinciden en que vivir en San José resulta cada vez más costoso.

Según un reciente ranking internacional sobre costo de vida, la capital costarricense se ubica entre las ciudades más caras de América Latina de acuerdo con la base de datos Numbeo. La medición toma en cuenta gastos cotidianos como vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos y entretenimiento, factores que influyen directamente en el presupuesto mensual de las familias (ver video adjunto).

A esto se suma la concentración de empleo, comercio y servicios en la capital, situación que mantiene una alta demanda y ejerce presión sobre los precios.

Para muchas familias costarricenses, hacer las compras del supermercado, pagar los servicios básicos o trasladarse diariamente representa una parte significativa de sus ingresos.

El estudio utiliza a Nueva York como ciudad de referencia para comparar los precios entre diferentes urbes del mundo. Los resultados colocan a San José por encima de ciudades como Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México.

Costa Rica destaca por su calidad de vida, su oferta turística y su estabilidad, pero también por registrar uno de los costos más elevados de la región.