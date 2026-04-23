Salmón, tomate, bloqueador... ¿Qué se considera un lujo en Costa Rica?

Transitar por los pasillos del supermercado y preguntar a las personas qué de lo que llevan consideran un lujo permite encontrar respuestas como “este tinte”, “el salmón”, “el bloqueador”, “un kilo de tomates” o hasta “el arroz y los frijoles”.



Es la realidad que enfrentan los consumidores en un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el gasto per cápita mensual se distribuye de la siguiente manera:

Alimentos: ₡54.000​.

Restaurantes: ₡26.000.

Salud: ₡20.000.

Calzado: ₡12.000.

Recreación: ₡13.000.

Las razones pueden ser múltiples, pero el efecto en la economía de los hogares es claro: se reduce la capacidad de llenar el carrito de compras. Para comprobarlo, realizamos un recorrido por el supermercado. Vea la nota completa en el video adjunto.