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Salmón, tomate, bloqueador... ¿Qué se considera un lujo en Costa Rica?

Los costarricenses invierten más del doble en comida que en calzado y deporte.

Por Berny Jiménez 23 de abril de 2026, 15:50 PM

Transitar por los pasillos del supermercado y preguntar a las personas qué de lo que llevan consideran un lujo permite encontrar respuestas como “este tinte”, “el salmón”, “el bloqueador”, “un kilo de tomates” o hasta “el arroz y los frijoles”.

Es la realidad que enfrentan los consumidores en un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el gasto per cápita mensual se distribuye de la siguiente manera:

  • Alimentos: ₡54.000​.
  • Restaurantes: ₡26.000.
  • Salud: ₡20.000.
  • Calzado: ₡12.000.
  • Recreación: ₡13.000.

Las razones pueden ser múltiples, pero el efecto en la economía de los hogares es claro: se reduce la capacidad de llenar el carrito de compras. Para comprobarlo, realizamos un recorrido por el supermercado. Vea la nota completa en el video adjunto.

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