¿Sabe cuál es la hora más estresante del día? Un estudio acaba de identificarla

¿Qué es lo que más le genera estrés en su vida cotidiana? La respuesta puede sorprender. Según un estudio realizado por investigadores de la Pennsylvania State University y la University of Memphis, en Estados Unidos, una persona experimenta estrés al menos cinco veces al día.

"A mi me estresa todo, vivo con mis hijos y los momentos antes de preparar las comidas son los más estresantes para mi", nos cuenta una mujer consultada sobre el tema.

Y no es la única. Un estudio británico citado por GQ España identificó que el momento más estresante del día ocurre a las 7:23 a. m., justo cuando se activa la carrera simultánea entre el trabajo, la escuela, el tráfico y las obligaciones del hogar.

El problema va más allá del malestar inmediato. Cada episodio de estrés desencadena la liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés, cuyo nivel en el organismo alcanza su punto más alto entre 30 y 40 minutos después del momento que lo provocó. Un proceso que, repetido cinco o más veces al día, tiene implicaciones concretas para la salud física y mental.

Para conocer cómo viven este fenómeno los costarricenses, Teletica salió a las calles a preguntar, y los resultados reflejan que el estrés diario es una realidad que pocos logran esquivar. Repase la información completa en el video que aparece en la portada.

