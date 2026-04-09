Rímel: el cosmético que más infecciones oculares provoca

El uso de cosméticos forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Entre sombras, delineadores, pestañas postizas y rímel, este último ha sido señalado por especialistas como el que más complicaciones oculares puede generar.



“El rímel es el cosmético que más genera daños oculares por tener contacto con la parte más húmeda del ojo”, señala Esteban Carranza, médico oftalmólogo.



De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el año anterior se atendieron 362 consultas y 195 emergencias por infecciones oculares. Según los expertos, el uso de cosméticos tiene una relación importante con este tipo de afectaciones.



“Pueden generar ojo seco, inflamación crónica y del borde del párpado”, añade Carranza.



Las pestañas, protagonistas en muchos estilos de maquillaje, también pueden verse afectadas por el uso de productos invasivos, que incluso podrían provocar la caída del vello en esta zona.



En la siguiente nota se presentan algunas opciones naturales que pueden ayudar a reducir el riesgo de daño ocular asociado al uso de cosméticos.



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