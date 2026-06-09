Restauran La Flautista luego de casi tres décadas de exposición en el Teatro Nacional

Pasaron tres décadas desde que La Flautista se convirtió en una de las esculturas más emblemáticas del Teatro Nacional. La obra del artista costarricense Jorge Jiménez Deredia está siendo restaurada con el objetivo de renovar la pátina de la escultura y reforzar su protección frente al paso del tiempo (ver video adjunto).

"El paso de los años y la exposición a la contaminación provocaron el desgaste de la pátina de la escultura", explicó el escultor Jorge Jiménez Deredia.

La pátina es una capa superficial que se forma sobre materiales como el bronce, cobre, piedra o madera debido al paso del tiempo, la exposición al aire, la humedad, la contaminación y otros factores ambientales.



Aunque la pieza no presenta daños estructurales, especialistas realizan una limpieza profunda y aplican nuevos tratamientos de conservación utilizando materiales traídos desde Italia por el propio artista.

La Flautista fue donada al Teatro Nacional de Costa Rica en 1997, durante la celebración de su centenario. Desde entonces, forma parte del patrimonio artístico admirado por miles de visitantes cada año.

La restauración fue impulsada por el Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura y Juventud y la Fundación Amigos Pro-Mejoras del Teatro Nacional.

Los trabajos buscan garantizar la conservación de una de las obras más representativas del espacio cultural, para que continúe siendo apreciada por futuras generaciones.