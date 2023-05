¿Realmente sirven las líneas de ayuda psicológica?

Las cinco líneas gratuitas que actualmente operan en el país son, en primer lugar, el 9-1-1. Luego está la línea “Aquí estoy”, del Colegio de Psicólogos, el número 1-1-4 del Ministerio de Educación Pública (MEP); el Centro de Atención Psicológica de la UCR (Universidad de Costa Rica) y la Clínica de Psicología de la Universidad Latina.



Pese al avance que supone su implementación, muchas personas han denunciado que las líneas no siempre están disponibles y que, a veces, nunca atienden las llamadas.



Con esto en mente es que el equipo de Calle 7 Informativo se dio a la tarea de determinar si dichos señalamientos son veraces.



Para ello, llamamos a cada uno de los cinco teléfonos de ayuda, y esto fue lo que encontramos.



La primera llamada fue al 9-1-1, la cual fue contestada.



Luego llamamos a la línea “Aquí estoy” en dos días distintos y en horas diferentes. En ninguno de los intentos nos contestaron.



En cuanto a la línea de ayuda del MEP, nuestras llamadas fueron rechazadas. Lo mismo ocurrió con las llamadas a línea de la UCR.



El quinto servicio que llamamos fue el de la U Latina, al cual, después de realizar tres llamadas, nos contestaron.



Así las cosas, el esfuerzo reveló que de las cinco líneas disponibles, solo dos atendieron la llamada.



Le solicitamos una entrevista al Colegio de Psicólogos y al Ministerio de Educación para conocer por qué no están brindando la atención que prometen, sin embargo, el MEP no accedió a la entrevista y el Colegio de Psicólogos no contestó ninguna de nuestras llamadas.



Encuentre los detalles en el video adjunto.