¿Qué tan distraídos somos por culpa del celular? Salimos a la calle para ponerlo a prueba

Las personas que utilizan todo el día su teléfono celular no solo pueden tener consecuencias en la postura corporal, sino también en su andar, la atención y la velocidad de reacción, con todo el riesgo que se conlleva.

Un estudio publicado en la revista Gait & Posture llegó a la conclusión de que caminar y enviar mensajes reduce la velocidad en un 33%, mientras caminar y hablar por teléfono en un 16%.

En carretera, la situación es muy similar: tras minuto y medio de hablar por el móvil (incluso manos libres), el conductor no percibe el 40% de las señales y su velocidad media baja un 12%, según un estudio publicado en el 2025 en la revista Science.

El equipo de Calle 7 Informativo salió con una cámara escondida para probar qué tan distraídos somos los ticos en carretera. Puede ver el resultado en el video adjunto.