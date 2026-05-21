¿Qué tan distraídos somos por culpa del celular? Salimos a la calle para ponerlo a prueba
Manejar mientras se utiliza el teléfono disminuye hasta en un 40% nuestra capacidad de reconocer el entorno.
Las personas que utilizan todo el día su teléfono celular no solo pueden tener consecuencias en la postura corporal, sino también en su andar, la atención y la velocidad de reacción, con todo el riesgo que se conlleva.
Un estudio publicado en la revista Gait & Posture llegó a la conclusión de que caminar y enviar mensajes reduce la velocidad en un 33%, mientras caminar y hablar por teléfono en un 16%.
En carretera, la situación es muy similar: tras minuto y medio de hablar por el móvil (incluso manos libres), el conductor no percibe el 40% de las señales y su velocidad media baja un 12%, según un estudio publicado en el 2025 en la revista Science.
El equipo de Calle 7 Informativo salió con una cámara escondida para probar qué tan distraídos somos los ticos en carretera. Puede ver el resultado en el video adjunto.