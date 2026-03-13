Ocho personas por hora reciben diagnóstico de depresión en la CCSS

La voz interna acompaña a las personas durante gran parte del día. A veces aparece como un pensamiento breve; en otras ocasiones se convierte en un diálogo constante que influye en la forma de interpretar lo que ocurre alrededor.



Si esa voz interna fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Un hombre o una mujer? ¿Hablaría en primera persona o en tercera? ¿Aparecería con más fuerza durante el día o en la noche?



Aunque estas preguntas pueden parecer curiosas, el tono de ese diálogo interior tiene un impacto directo en el bienestar emocional. De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), más de 68.000 personas fueron diagnosticadas con depresión en 2025 en los servicios de consulta externa.



Las cifras también reflejan la magnitud del problema: en promedio, ocho personas recibieron un diagnóstico de depresión cada hora dentro del sistema de salud público.



Además, durante ese mismo periodo, más de 400 pacientes requirieron hospitalización debido a la gravedad de su condición.



Especialistas en salud mental señalan que la forma en que las personas se hablan a sí mismas puede influir significativamente en su estado emocional.



“Muchas veces esas voces internas ni siquiera son nuestras, sino que se derivan de situaciones heredadas por nuestros padres, hermanos, y hasta profesores”, señala Marianella Monge, del Colegio de Psicólogos de Costa Rica.

Comprender ese diálogo interno puede ayudar a identificar patrones de pensamiento que afectan la autoestima, la forma de enfrentar los problemas y la percepción de la realidad.



Para conocer cómo se manifiesta esa voz interior en la vida cotidiana, salimos a la calle a preguntar a diferentes personas cómo describirían su diálogo interno y de qué manera influye en sus decisiones y emociones.



En la siguiente nota le contamos qué dicen los costarricenses sobre esa conversación silenciosa que todos mantienen consigo mismos.

