Obesidad ya causa más muertes en Costa Rica que el tabaco y las drogas

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más preocupante en Costa Rica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta condición ya provoca más muertes en el país que el tabaquismo o el consumo de drogas.



De acuerdo con las estadísticas más recientes, los trastornos asociados a la obesidad provocaron 119 fallecimientos durante 2024. En comparación, el tabaco estuvo relacionado con 10 muertes, mientras que el consumo de drogas se asoció con 103 fallecimientos.



Especialistas señalan que muchas de estas muertes podrían evitarse si se fortalecen los hábitos de vida saludables y la prevención de factores de riesgo.



La doctora Ivannia Serrano, presidenta del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, advierte que en algunos casos se ha interpretado de forma incorrecta el concepto de aceptación corporal.



“A veces creemos que porque aceptamos nuestro cuerpo, ya no tenemos que adoptar cuidados importantes de un estilo de vida saludable, y no es cierto, van de la mano”, asegura la doctora Ivannia Serrano, presidenta del Colegio de Psicólogos de Costa Rica.

En redes sociales como TikTok e Instagram, es frecuente encontrar contenidos relacionados con tendencias como el “body positive” o la “psicología positiva”, donde se promueve la aceptación del cuerpo.

Sin embargo, especialistas señalan que estas ideas deben entenderse sin dejar de lado la importancia del cuidado de la salud.

“¿Qué si hay conciencia en la población? Primero debemos definirla como tomar acción de lo que yo sé, y muchas veces las personas solo lo saben pero no toman acción”, señala Serrano.

Las autoridades recuerdan que desde el año pasado la obesidad fue reconocida en Costa Rica como una enfermedad crónica, lo que refuerza la necesidad de abordar esta condición con políticas de prevención, educación y promoción de estilos de vida saludables.



