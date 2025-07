Nietos podrían heredar si se aprueba nueva reforma al Código Civil

Un nuevo proyecto de ley del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentado ante la Asamblea Legislativa, propone modificar el Código Civil para garantizar el derecho a heredar a los nietos cuando no existe un testamento.



Actualmente, si una persona fallece sin dejar testamento, la ley distribuye los bienes entre los herederos forzosos. Sin embargo, en algunos casos, los nietos pueden quedar fuera, incluso si fueron quienes acompañaron y cuidaron al fallecido durante años. En estos escenarios, la ley actual puede favorecer a familiares más lejanos como tíos o sobrinos.



La reforma busca corregir esa realidad, que se presenta con frecuencia en la práctica: nietos que crecieron junto a sus abuelos y que terminan sin derecho a ningún bien, simplemente porque la ley no los reconoce como herederos directos si los padres aún están vivos o si no existe una disposición expresa por escrito.



Cambios para otras relaciones familiares

Además de incluir a los nietos, el proyecto plantea otros ajustes relevantes en materia sucesoria:



Las parejas separadas legalmente no podrán heredar ni reclamar bienes adquiridos durante el periodo de separación.

Los padres de hijos extramatrimoniales solo podrán heredar si los reconocieron legalmente y les dieron manutención por al menos dos años.

Las uniones de hecho serán válidas para heredar únicamente si fueron públicas, estables, exclusivas y con una duración mínima de tres años.

La importancia de hacer un testamento

Este proyecto también subraya la importancia de redactar un testamento. Aun cuando existan leyes que regulen la herencia, solo la voluntad escrita garantiza que los bienes se repartan según los deseos personales.



Como recuerda la propuesta, heredar no es solo un acto legal, sino también emocional. Muchas veces, quienes más cuidaron y acompañaron en vida a una persona quedan excluidos por no figurar en la ley ni en un documento que los respalde.



Repase todos los detalles en el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.