Mujeres pagan mejor sus créditos, pero siguen teniendo menos acceso al financiamiento

El acceso al crédito continúa siendo una de las principales barreras para miles de mujeres en Costa Rica que buscan emprender, comprar una vivienda o adquirir un vehículo.

Ese es el caso de Rosa Díaz y Cristina Ramírez, quienes coinciden en que obtener un préstamo bancario ha sido más complicado de lo esperado, pese a cumplir con los requisitos y mantener un buen historial financiero (ver video adjunto).

Las cifras respaldan esta realidad. Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en el país existen cerca de 550 mil créditos personales activos a nombre de mujeres, mientras que los hombres concentran alrededor de 674 mil.

Paradójicamente, ellas registran un mejor comportamiento de pago. El 91,1% de las mujeres mantiene sus obligaciones crediticias al día, frente al 89,4% de los hombres.

Especialistas señalan que esta diferencia evidencia una brecha que va más allá de la capacidad de pago y que responde a factores estructurales relacionados con el acceso al financiamiento.

La desigualdad también se observa en los créditos destinados a actividades productivas y empresariales. Más del 65% de los recursos colocados en este segmento son otorgados a hombres.

Los datos muestran que cumplir mejor con las obligaciones financieras no necesariamente se traduce en mayores oportunidades para acceder al dinero.

La situación es aún más evidente en el Sistema de Banca para el Desarrollo, donde apenas tres de cada 10 créditos son otorgados a mujeres.

Actualmente, por cada colón que recibe un hombre en financiamiento, una mujer obtiene aproximadamente 70 céntimos, una diferencia que continúa limitando el crecimiento económico y empresarial femenino en el país.