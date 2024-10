¡Mucho cuidado! Estas son las “estafas del amor” en redes sociales

Periodista: Rubén McAdam.

3.500 estafas electrónicas se realizan cada año, y tres de cada 10 son por medio de la suplantación de identidad, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Es decir, se dan ocho denuncias al día.

Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) se encontró en el parque de Alajuela a Rosa Zamora. Ella contó que hace tiempo está felizmente divorciada. Eso la llevó a conocer a personas por medio del celular. Sin embargo, la historia que surgió como una conversación amena se volvió en algo distinto.

“Me llamó y me dijo que si yo era beneficiaria de alguna cuenta en algún banco. Para ver si yo podía ayudar con un depósito de una persona que está necesitando dinero por las inundaciones que estaban pasando”, relató Zamora.

Por suerte, ella fue desconfiada y bloqueó al sujeto. Este método es conocido como la “estafa del amor”, en la que una persona contacta a otra por redes sociales, la enamora y seguidamente le comienza a solicitar dinero a la víctima, con la promesa de devolverlo una vez que se conozcan en persona.

Sin embargo, ese encuentro no se da: el delincuente, una vez cumple con su cometido, desaparece de la vida virtual de la víctima.

“Esta técnica se basa en manipular la confianza de las víctimas. Esto mediante la recopilación de información personal, como lo que son intereses personales, patrones de comportamiento y relaciones”, explicó la criminóloga Karla Alvarado.

Esta situación cada vez se reporta más y no solo en Costa Rica. En Estados Unidos, por ejemplo, se registran 853.935 estafas de este tipo, todos los años, según la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Otro ejemplo fue el de una mujer nicaragüense que pensó que se iba a casar con Luis Miguel, denunció en medios internacionales.

“Me escribió desde México diciéndome que tenía problemas con la Policía, que necesitaba 800 dólares. Ahora en marzo yo me fui a España. Ahí fue donde se me vino el mundo a los pies. No estaba Luis Miguel, ni su chófer, ni nadie”, contó la víctima, Sandy Somarriba.

Estos delitos son cometidos una vez que el delincuente se ganó la confianza de la víctima. Entonces lo mejor es no pasarle dinero a nadie que no conoce en persona, no importa que tan enamorado pueda estar de un perfil de Facebook.