Mismo puesto, diferente salario: la brecha salarial persiste en Costa Rica

Aunque hombres y mujeres pueden desempeñar el mismo cargo dentro de una empresa, las diferencias salariales continúan siendo una realidad en Costa Rica.



Datos de un estudio de PwC revelan que un gerente local hombre percibe, en promedio, un salario de ¢3.944.670, mientras que una mujer en el mismo puesto recibe ¢3.712.036. La diferencia es de ¢232.634 mensuales, equivalente a un 6,3% más para los hombres (ver video adjunto).



La situación no es exclusiva del país. En la región, la brecha salarial para puestos de gerencia local alcanza el 19% en Honduras, 18% en Panamá y 15% en El Salvador. Costa Rica supera a Guatemala, donde la diferencia es de 3%, y a República Dominicana, con apenas un 0,5%.



Las desigualdades salariales también se reflejan en puestos de jefatura, áreas profesionales, cargos técnicos y funciones operativas.



Según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la fuerza laboral costarricense está compuesta por aproximadamente 2,3 millones de personas, de las cuales cerca de 1,4 millones son hombres y 900 mil mujeres.



A esto se suma que únicamente tres de cada 10 mujeres ocupan puestos de alta gerencia en empresas del país, de acuerdo con un análisis de Grant Thornton.