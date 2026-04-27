Menos hijos, más tarde y con padres más viejos: el nuevo rostro de la familia costarricense

"A veces nos topan por la calle y me dicen que ella es mi nieta", cuenta doña Norma Valverde, a quien se encontró frente al Hospital San Juan de Dios junto a su hija Arelys, de 20 años.

La joven, por su parte, no duda en expresar su vínculo con su madre: "He visto cómo algunas personas se avergüenzan de que su mamá sea una adulta mayor, pero yo a mi mamá la apoyo en todo lo que pueda", dice mientras le sostiene la mano.

La historia de doña Norma y Arelys ilustra un fenómeno demográfico que se consolida en Costa Rica: las mujeres están teniendo hijos cada vez más tarde.

En 1993, la edad promedio para convertirse en madre era de 23 años; en el 2000 bajó a 21, y en 2025 subió hasta los 28 años. Los expertos advierten que esta tendencia continuará al alza.

El cambio no solo afecta la edad, sino también la cantidad de hijos. Mientras que en 1950 las mujeres tenían en promedio seis hijos, hoy esa cifra cayó a 1,6, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, establecido en 2,1.

"Se viene una generación de adultos mayores con hijos muy jóvenes", señala doña Irene, otra costarricense que vive de cerca esta realidad.

Las implicaciones de este cambio van más allá de lo familiar. Con menos hijos por hogar, cada persona deberá asumir en mayor medida la vejez y las cotizaciones de sus padres, una variable que los especialistas denominan tasa de reemplazo.

Al situarse por debajo del umbral necesario para sostener el sistema, el país se encamina hacia un escenario en el que la presión sobre las generaciones jóvenes será cada vez mayor.



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