Medicamentos que nadie recoge: miles de recetas quedan abandonadas en la CCSS

Cada día, cientos de medicamentos preparados para pacientes nunca llegan a sus destinatarios. En muchos casos, los tratamientos permanecen en las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hasta vencer los plazos establecidos y parte de ellos terminan de regreso en el inventario, mientras la institución mantiene una millonaria inversión para garantizar el abastecimiento.

Una de las personas que conoce esta situación es Yorlenny Rojas, quien reconoce que en alguna ocasión no logró retirar una receta médica. En contraste, Guadalupe Martínez viaja desde Alajuela hasta el Hospital México para recoger los medicamentos de su madre, un trayecto que puede tomarle hasta tres horas, pero que considera indispensable para no interrumpir el tratamiento (ver video adjunto).

Solo en el Hospital México, durante los primeros cinco meses de este año, quedaron sin retirar 24.093 recetas. Además, únicamente en mayo se tramitaron 97.885 recetas, de las cuales 5.396 nunca fueron reclamadas.

Mientras algunos pacientes esperan durante horas para recibir sus medicamentos, otros abandonan sus tratamientos sin informar a la institución.

Durante el 2025, la Caja despachó más de 113 millones de recetas e invirtió más de ₡224 mil millones en medicamentos. Sin embargo, miles de esos tratamientos nunca fueron retirados y una parte termina siendo desechada.

La institución estima invertir este año más de ₡318 mil millones para mantener el abastecimiento de medicamentos, por lo que insiste en que cancelar las recetas que ya no serán utilizadas ayuda a reducir desperdicios y mejora la disponibilidad para otros pacientes.



