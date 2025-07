Mayoría de pacientes no enfrenta emergencias reales y satura servicios de CCSS

Las salas de Emergencias en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) continúan operando bajo presión extrema. El problema no siempre es la gravedad de los casos… sino que muchos no deberían estar ahí.



Según datos de la CCSS, incluso en la actualidad, siete de cada 10 personas que acudieron a servicios de Urgencias no presentaban una condición que lo ameritara. En 2023, de los más de 6,6 millones de atenciones brindadas, solo el 47,7% correspondían a emergencias reales.



Este uso inadecuado del sistema ha provocado un colapso en centros médicos clave. El Hospital de Cartago, por ejemplo, ha operado a más del 200% de su capacidad en Emergencias y al 90% en Hospitalización. En el caso del Hospital México, la cifra ha alcanzado el 185%, y en el Hospital San Rafael de Alajuela, el 192%.



Esta saturación impacta directamente a quienes sí enfrentan situaciones críticas, que deben esperar más tiempo para ser atendidos, incluso con síntomas graves como dolor de pecho o dificultad respiratoria.



Las autoridades recuerdan a la población que, salvo en horas de la madrugada, las personas deben acudir primero al Ebáis o área de salud correspondiente, sin importar el padecimiento, para garantizar el uso adecuado de los servicios de Emergencias.