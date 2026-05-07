Más de 50 kilos al año: el arroz que prefieren los costarricenses cambió y hay una razón

El gallo pinto, el casado y el chifrijo tienen algo en común: ninguno llega a la mesa sin arroz. Este ingrediente es, desde hace décadas, un pilar de la alimentación costarricense. Tanto así que cada persona consume más de 50 kilos de arroz al año en el país.

"Yo lo uso en todos los tiempos de comida", contó una vecina de San José, una respuesta que resume el lugar que ocupa este grano en la dieta diaria de los ticos.

Pero no todos los arroces son iguales. Al comparar tres muestras con calidades de 99%, 91% y 80% de grano entero, queda claro que pocos consumidores distinguen con facilidad las diferencias entre ellas, a pesar de que esa distinción impacta directamente en el producto que llevan a su mesa.

Lo que sí ha cambiado con claridad es la preferencia del mercado. En los últimos 15 años, el arroz de 99% grano entero pasó de ocupar un lugar secundario a dominar el consumo nacional.

"La industria hoy permite tener arroces de más variedad y con precios más accesibles, lo que hace que las personas puedan consumir estas calidad con más facilidad", explicó Roger Umaña, de la Unidad de Calidad del Conarroz.

Alrededor del arroz también persisten varias dudas: ¿el grano entero es más nutritivo que el de menor calidad? ¿Debe lavarse antes de cocinarlo? ¿Cuánto tiempo puede conservarse en refrigeración? ¿Cuál es la proporción correcta de tazas de arroz y agua?

Todas estas preguntas tienen respuesta y, en el reportaje que aparece en la portada, los expertos se encargan de despejar los mitos más comunes sobre el alimento más presente en la cocina costarricense.

