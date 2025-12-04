Los platillos navideños de siempre, pero preparados como recomienda una nutricionista

En diciembre, cuando el país empieza a oler a hoja de plátano, azúcar quemada y especias, salimos a la calle con una pizarra y un marcador para preguntar lo que de verdad importa en Navidad: cuál es el platillo favorito de los costarricenses entre ocho candidatos clásicos. Tamales, rompope, queque navideño, pierna de cerdo, carne asada, arroz con leche, churros y toronja rellena.

Una lista que se defiende sola y que, aun así, provoca la carcajada franca de doña Estrella Villalobos cuando le preguntamos cuál era el más saludable. “La verdad ninguna”, soltó, consciente de que diciembre tiene más excesos que disculpas.

La realidad no la contradice. En Costa Rica, el 30% de la población vive con obesidad según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); la Universidad de Costa Rica (UCR) señala que el 70% del azúcar que ingerimos llega en forma de refrescos y jugos, y CAPORC calcula que consumimos cada año unos 18 kilos de carne de cerdo. Con esos números, cualquier menú navideño parte con desventaja.

Aun así, la nutricionista Natalia Muñoz asegura que es posible disfrutar sin entregarse por completo. En los tamales —ese patrimonio emocional del país— propone bajar la manteca y completarla con aceite de canola rico en omega 3, además de sustituir parte de la papa por ayote. En los churros, el truco está en el relleno: cambiar el dulce de leche por una versión light o incluso por una compota de manzana. La toronja rellena puede prepararse con leche en polvo descremada y edulcorante, mientras que el arroz con leche admite una condensada light y una mezcla de arroz regular e integral.

Para la pierna de cerdo y la carne asada, donde suele reinar el azúcar, Muñoz recomienda marinados menos dulces y glaseados más especiados, que respeten la tradición sin convertir el plato en una bomba calórica.

En Calle 7 Informativo pusimos a prueba el paladar del país y dejamos que la gente eligiera su receta navideña favorita. El resultado (y las imágenes de la votación) le esperan en el video que aparece en la portada.