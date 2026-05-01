Lo que una médica estética recomienda revisar antes de comprar cualquier cosmético

La industria cosmética en Costa Rica mueve más de 80 millones de dólares al año, pero no todos los productos que circulan en el mercado son lo que parecen. Según datos de Trade.com, el 80% de los cosméticos que se comercializan en el país son de consumo masivo, mientras que solo el 20% se considera "premium" o de lujo. Un dato que sorprende aún más: el 70% de esas ventas ocurre fuera de la Gran Área Metropolitana.

En ese contexto, la pregunta que muchos consumidores se hacen a la hora de elegir un producto cobra mayor relevancia: ¿el precio realmente garantiza la calidad? Para intentar responderla, un equipo de Calle 7 salió a las calles a poner a prueba dos bases de maquillaje y dos protectores solares de distintas gamas, con el fin de determinar si las personas podían diferenciarlos y reconocer cuál tenía el mayor costo.

El experimento se da en un momento en que la alerta sanitaria es real. El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió múltiples advertencias en 2025 relacionadas con productos adulterados o falsificados, entre ellos cosméticos y productos estéticos sin registro sanitario. El problema no es exclusivo del país: en la Unión Europea, las pérdidas generadas por cosméticos falsificados alcanzan los 7.500 millones de euros al año.

Ante ese panorama, la médica y cirujana estética Lauren Fonseca ofrece una guía clara para el consumidor: "Más allá del precio, las personas deben prestar atención a otros aspectos como los ingredientes activos, su tipo de piel y sobre todo el registro sanitario, que es vital para determinar si un producto está registrado o no".

Para conocer cómo reaccionaron las personas durante la prueba en calle y cuáles fueron los resultados, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

