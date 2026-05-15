Hogares liderados por mujeres en Costa Rica se triplicaron en 26 años

Esmeralda Chinchilla, vecina de San José a quien encontramos en el parque Morazán, lo resumió con sencillez: "En mi caso soy solo yo y mi perrito". Con esas pocas palabras, ella encarna dos realidades que hoy son moneda corriente en Costa Rica: los hogares unipersonales y la creciente presencia de mujeres al frente de sus propias vidas.

El país cuenta actualmente con 1,8 millones de hogares, pero cada vez con menos integrantes. Si hace medio siglo el promedio era de seis personas por vivienda, hoy esa cifra cayó a menos de tres. Más aún, dos de cada diez hogares costarricenses son habitados por una sola persona, y entre ellos se encuentran 124 mil adultos mayores.

Uno de los cambios más notorios de las últimas décadas tiene rostro de mujer. En los últimos 26 años, la cantidad de hogares liderados únicamente por mujeres creció un 252%, hasta alcanzar casi 768 mil para este 2026. Las jefaturas femeninas, que antes eran la excepción, se han convertido en uno de los pilares del modelo familiar costarricense.

La decisión de tener hijos también ha evolucionado. Hoy, 15 de cada 100 hogares están conformados por parejas con hijos, mientras que cuatro de cada diez corresponden a personas que viven solas o acompañadas por alguien que no es su pareja ni sus descendientes.

Gilberto Brenes, del Centro Centroamericano de Población, ofrece una lectura desde las ciencias sociales: "Lo que esperamos los científicos sociales es que entre más baje la tasa de fecundidad más mujeres se incorporen al mercado laboral".

La familia costarricense dejó de ser lo que era. Hoy es múltiple, diversa y, en muchos casos, encabezada por una sola persona que, como doña Esmeralda, encontró en esa soledad no una carencia, sino una forma propia de habitar el mundo.

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