Hogares en Costa Rica gastan más en mascotas que en vestimenta y calzado

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en su mascota para garantizar su felicidad? En Costa Rica, algunos hogares destinan más recursos a sus peludos que a ellos mismos.



Así lo revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mientras el gasto promedio mensual en calzado y vestimenta ronda los ₡12.000, los hogares de menores ingresos invierten alrededor de ₡3.300 al mes en sus mascotas. En contraste, los del quintil de mayores ingresos superan los ₡19.600 mensuales, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 (ver video adjunto).



¿Y en qué se va ese dinero? De acuerdo con un informe de Unimer, el 96% de los dueños de mascotas asegura que su principal gasto corresponde a la compra de alimento concentrado.

Además, un 52% destina recursos a productos y servicios de higiene, como champú y peluquería canina; un 35% señala que su mayor inversión es en medicamentos, y un 7% en golosinas o juguetes.



