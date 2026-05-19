¿Hass o criollo? La guerra del aguacate en Costa Rica tiene un ganador claro en el mercado

El aguacate es uno de los productos más presentes en la dieta costarricense, pero buena parte del que llega a las mesas del país no se produce aquí. Según datos de la Cámara Costarricense de Productores de Aguacate (CAPROA), el 55% del aguacate disponible en las verdulerías nacionales es importado, mientras que el restante 45% proviene de producción local.

En el Mercado Central de San José, la elección entre aguacate criollo y hass divide opiniones.

"Yo defiendo mis criollos pero la verdad por sabor aunque sea más caro me llevo el hass", comenta doña Cristina Chavarría, del puesto La Esquinita.

Y los números dan cuenta de esa diferencia en precio: la unidad de aguacate hass ronda los ₡590, mientras que el kilo de aguacate criollo alcanza los ₡2.310, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

A pesar de que en Costa Rica también se produce la variedad hass —principalmente en la zona de Los Santos— el país importó más de 12 millones de kilos de esta fruta durante 2025, provenientes de Perú, Nicaragua y México.

La situación para los productores nacionales no ha sido fácil.

"Hemos experimentado una reducción del 75% de la cosecha de aguacates durante el verano del año anterior porque en época de floración del aguacate llovió mucho y eso disminuye la floración", explica Daniel Ureña, productor de aguacate y representante de CAPROA.

Ante este panorama, el sector reclama mayor respaldo de las políticas de gobierno, especialmente durante las épocas de cosecha, cuando la competencia con el producto importado se vuelve más intensa.