Familias que viven al límite: la realidad de 91 mil hogares vulnerables en Costa Rica

Costa Rica es el hogar de 286.000 familias que viven en condición de pobreza, una cifra que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se redujo en 40.000 hogares entre 2024 y 2025. Sin embargo, existe una población de la que poco se habla: las familias en condición de vulnerabilidad.



La pobreza extrema alcanza al 3,8% de los hogares del país y la pobreza básica al 13%. No obstante, también existe un grupo de familias consideradas "no pobres", pero que se encuentran en riesgo o vulnerabilidad. Se trata de más de 91.000 hogares, equivalentes al 4,8% del total, cuyos ingresos mensuales oscilan entre ¢127.000 y ¢254.000.



“Actualmente estudio y trabajo como animadora, pero mis ingresos a veces no me alcanzan para cubrir las necesidades de mi hijo y las mías”, comentó Johanna Hernández, madre jefa de hogar que abrió las puertas de su casa para compartir su realidad.



Junto a ella analizamos los gastos mensuales, los trabajos adicionales que realiza para lograr que el dinero alcance y las ayudas estatales que aún espera recibir, como el acceso a la Red de Cuido (ver video adjunto).



“El Estado debe valorar la situación integral de una familia y no excluirla por recibir ayudas como una pensión alimentaria, por ejemplo”, señaló Angie Mena, abogada especializada en derecho de familia.



Según el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los hogares en pobreza extrema y pobreza no extrema califican para recibir subsidios estatales.