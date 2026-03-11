Estos dos hábitos podrían hacerlo envejecer hasta ocho años antes, según científicos

El envejecimiento no ocurre de la misma forma en todas las personas. Aunque la genética influye en este proceso, los hábitos de vida también pueden acelerar o ralentizar el paso del tiempo en el organismo.



Científicos de distintas partes del mundo han tratado de comprender por qué algunas personas envejecen más rápido que otras. Un estudio del Instituto de Genética del Comportamiento de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, identificó 408 genes relacionados con el envejecimiento, una cifra muy superior a los 37 genes que se conocían previamente.



Sin embargo, los especialistas advierten que el proceso no depende únicamente del ADN. El estilo de vida también juega un papel determinante.



Investigaciones realizadas por científicos del Reino Unido indican que ciertos hábitos pueden acelerar el envejecimiento celular de forma considerable.



Uno de ellos es el tabaquismo, que podría hacer que las células del cuerpo envejezcan hasta siete años más de lo esperado.



La obesidad, incluso en niveles moderados, también se asocia con un envejecimiento acelerado. De acuerdo con los estudios, esta condición podría sumar hasta 8,8 años al envejecimiento biológico de una persona.



Estos hallazgos refuerzan la importancia de adoptar hábitos saludables, ya que factores como la alimentación, la actividad física y el consumo de sustancias pueden influir directamente en la forma en que el cuerpo envejece.



Para conocer qué tanto saben las personas sobre estos factores y su impacto en la salud, el equipo de Calle 7 Informativo salió a las calles a consultar a la población sobre estos padecimientos.



