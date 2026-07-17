Estos cambios en su hogar le ahorrarán hasta un 60% en su factura de agua y luz

La casa de doña Teresita Chavarría resalta en medio de su urbanización en Cartago: no solo es su jardín de plantas medicinales, sino sus dos Banderas Azules que luce en la entrada: “Bienvenidos a un hogar sostenible. Gané estas dos banderas en el 2022 y el 2023”, nos dice.

La historia de doña Teresita no es extraordinaria, sino que está llena de pequeños grandes cambios que implementó desde la pandemia y que han logrado reducir solo en su factura eléctrica de ¢60 mil a ¢40 mil en un hogar que comparte con su esposo e hijo

Desde comprar bombillos LED, pintar su casa con colores claros para iluminarla con luz natural, cambiar el inodoro, instalar tubos con dispersores de agua, adquirir enchufes inteligentes o cambiar algunos de sus electrodomésticos, todo esto ha logrado disminuir tanto su consumo como botar menos basura.

“El acompañamiento municipal es clave en convertir un hogar en un lugar sostenible”, nos cuenta Arianne Gómez, ingeniera de la Municipalidad de Cartago, que es parte del ente supervisor de este programa en el cantón.

¿Y cómo hacer estos cambios? En la nota adjunta le dejamos el paso a paso.