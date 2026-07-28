En Costa Rica, el Seguro Social llega hasta la puerta de su casa

¿Sabía que Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recorren las comunidades con hieleras cargadas de vacunas y medicamentos? Se trata de los Asistentes Técnicos de Atención Primaria de la Salud (ATAPS), quienes este 2026 cumplen 55 años de servicio.



Su historia comenzó en 1971 como parte del Programa de Salud Rural, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud. En 1995 pasaron a formar parte de la CCSS y, actualmente, trabajan desde más de 105 áreas de salud y 1.223 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais).



Su labor es fundamental. Durante 2024 realizaron más de 624.000 visitas domiciliarias y, en 2025, la cifra superó los 1,5 millones.



¿Qué hacen y por qué son tan conocidos en las comunidades? Acompañamos a un grupo de estos funcionarios en su recorrido por distintas calles del país: le mostramos todos los detalles en el video adjunto.