Embarazos adolescentes aumentaron desde cambio de guías de educación sexual

Durante 12 años, las Guías de Educación Sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP) estuvieron vigentes y coincidieron con una disminución sostenida en los embarazos de menores de 15 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los casos pasaron de 522 a 146 en 2024.

Sin embargo, una reciente alerta de la Defensoría de los Habitantes pone la atención en una situación preocupante. Datos del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA), de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, revelan que entre 2020 y 2024 se registraron 3.542 embarazos en adolescentes en esa región.

Además, solo durante el primer semestre de 2025, otras 339 jóvenes acudieron a su primera consulta prenatal.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿cómo son las nuevas guías del MEP dirigidas a los estudiantes de secundaria?

Fuimos a un aula para conocer de primera mano cómo se imparten estos contenidos. No se pierda los detalles en el video adjunto.











