El ejercicio físico gana espacio como “receta médica” para prevenir enfermedades

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tramita cada año cerca de 113 millones de recetas médicas, lo que representa más de 300 mil al día. Estos documentos regulan el uso de más de 813 medicamentos disponibles en la institución (ver video adjunto).

Sin embargo, en los últimos años, el enfoque médico también ha incorporado la actividad física como parte del tratamiento y la prevención de enfermedades.

El ejercicio no solo ayuda a controlar el peso, sino que fortalece el corazón, los músculos y la salud mental, factores clave en la prevención de las principales enfermedades del país.

Un estudio de la Universidad de Costa Rica en la Gran Área Metropolitana reveló que el 46% de la población no realiza actividad física. De quienes sí hacen ejercicio, seis de cada 10 asisten a un gimnasio, lo que representa una limitación económica para una parte de la población.

El programa “Actívate” de la CCSS se implementa en 45 cantones del país y busca promover estilos de vida saludables. La institución también proyecta incorporar promotores de salud en el modelo de Ebáis para reforzar la actividad física como medida preventiva.

Las proyecciones advierten que, de no cambiar las tendencias actuales, para el año 2050 hasta un 90% de la población adulta podría presentar obesidad.