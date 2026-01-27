El ejemplo de Zarcero, donde votar sigue siendo una costumbre y no una excepción

Autor: Kathleen Baker.

Zarcero no solo figura entre los cantones más productivos del país, sino también entre los más comprometidos con la vida democrática. En este cantón alajuelense, la participación electoral se mantiene como una práctica constante que lo diferencia del resto de Costa Rica.



Para vecinos como Gina Alvarado, residente de la comunidad de Palmira, acudir a las urnas es un deber profundamente ligado a la identidad costarricense y a la responsabilidad ciudadana.



En un contexto nacional marcado por el aumento del abstencionismo en los procesos electorales recientes, Zarcero se consolidó como el cantón con mayor participación del país, convirtiéndose en un referente del compromiso democrático.



Durante las elecciones nacionales de 2022, el liderazgo de este cantón volvió a quedar en evidencia. En la primera ronda, la participación electoral superó el 76,49 %, mientras que en la segunda ronda se mantuvo en un sólido 73,69 %.



De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de los 9.422 electores inscritos en el padrón electoral de Zarcero, 6.943 personas ejercieron su derecho al voto en el balotaje.



La diferencia con otras zonas del país resulta clara. Mientras en numerosos cantones apenas cinco de cada diez ciudadanos acudieron a las urnas, en Zarcero la participación fue significativamente mayor, reflejando un padrón electoral activo y difícilmente ausente.



De cara a las elecciones de este primero de febrero, un total de 3.731.788 costarricenses están habilitados para votar, en un escenario donde cantones como Zarcero destacan como ejemplo de involucramiento ciudadano.

