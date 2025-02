“El caso quedó en una disculpa”: Piden al MEP mano fuerte contra el ‘bullying’

Periodista: Rubén McAdam.



Esta semana, más de un millón de menores de edad volvieron a las aulas: el curso lectivo 2025 inició. Sin embargo, así como los estudiantes vuelven a los centros educativos, un enemigo peligroso también lo hace: la violencia (ver nota completa en el video adjunto).

Cuatro de cada 10 estudiantes fueron acosados durante algún momento del último año y, en promedio, cada día se atendió un caso de bullying escolar, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP).



Alguien que vivió en carne propia esta dolorosa situación fue Bianca Segura, una vecina de Moravia, quien se graduó del colegio el año pasado, y vio a su hermana menor ser víctima de esta problemática. En los ojos de Bianca todavía hay preocupación, porque su hermana se quedó sin su compañía dentro de las aulas: al graduarse, no puede acompañarla más.



“Mi hermana tiene 13 años, padece de cáncer y estudia en un centro educativo de Barrio México. Por su enfermedad, toma medicamentos que la hacen hincharse, entonces sus compañeros son demasiado crueles, siempre la molestan por su enfermedad o la humillan por su apariencia física”, relató Segura.



Bianca asegura que es muy frustrante y que la institución nunca hace nada por resolver esa penosa e inhumana situación, a pesar de las denuncias constantes que hace la familia Segura. Lastimosamente, este caso no es aislado. Es más, Costa Rica es el país del mundo que más reporta casos de bullying, según el programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).



Mientras la violencia se apodera de las aulas, el MEP eliminó el protocolo de acoso escolar contra la población LGTB. Muchas madres, como Jaqueline Campos, sienten que, en general, las sanciones contra el hostigamiento no son suficientes. Ella denunció que su hija era molestada por algunos de sus compañeros en el CTP del Este y todo quedó en una simple disculpa.



“Mi hija llegó a tener una depresión fuertísima. La molestaban, la humillaban… Pero como el agresor nunca llegó a la violencia física, el caso quedó en que solo le debían dar una disculpa. Nada más. Es indignante”, expresó Campos.



En vistas al nuevo curso lectivo 2025, un equipo de Calle 7 Informativo le consultó al Ministerio de Educación sobre cuáles son las nuevas estrategias que implementarán para endurecer las medias contra el acoso escolar. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta, tal y como muchas víctimas de acoso, que claman por medidas más severas contra los agresores.