Dos locales renuncian a su patente comercial cada día en el cantón de San José

Caminar por San José es transitar por una oferta comercial variada, pero para algunas personas también saturada.

“Cierran un lugar y ponen un restaurante; abren un local y es una tienda. Hay demasiados”, comenta una transeúnte.



Esta percepción no es exclusiva de la capital. Junto con Limón y Puntarenas, San José se encuentra entre las zonas del país con mayor saturación empresarial PYME (ISEP+), un índice desarrollado por el Observatorio PYME y Emprendimientos de Costa Rica.



En el cantón central de San José, entre 2023 y 2025 se registraron 2.314 renuncias a patentes comerciales. Esta cifra equivale a 64 negocios por mes, 32 cada quincena y casi dos por día (ver video adjunto).



Paradójicamente, estos datos no indican una falta de emprendedores, sino una alta repetición de modelos de negocio. Según la misma encuesta, solo el 44% de los emprendedores costarricenses inicia su actividad por necesidad, mientras que el 43% lo hace a partir de una estrategia o identificación de nicho de mercado.



