De la felicidad a la incertidumbre; las pruebas de paternidad aumentan en el país

Periodista: David Sibaja

Ser padre es una de las mayores bendiciones que una persona puede llegar a experimentar; sin embargo, esta alegría puede convertirse en un sinsabor en cuestión de segundos con el resultado de una prueba de paternidad.



En nuestro país, una persona al día descubre que no es padre del menor que criaba; en los últimos 20 años se han realizado 41.000 pruebas de paternidad y en casi una cuarta parte (24%) de los casos, el niño resultó siendo de otro papá.



Un equipo de Calle 7 fue a conocer la historia de Jorge Molina, una de las personas que se hizo una prueba para darse cuenta de que el hijo que criaba no era el suyo.



Su historia comenzó cuando llevaba dos años criando a un niño con su expareja, hasta que se enteró de que ella le había sido infiel. En ese momento nació una inquietud que lo llevó a indagar más sobre el tema, especialmente porque era el responsable de pagarle la pensión al menor durante ese tiempo y la madre había evitado presentarse a realizar la prueba de paternidad durante los últimos 15 años.



“Ya con el tiempo, con todos los problemas que hubo, ya uno se sintió engañado… Yo no tengo relación con él, con ellos no he vuelto a hablar, con él desde que tiene 2 años, que fue la última vez que lo vi, no sé cómo habla, cómo es, no sé nada”, explicó.