Calle 7
¿Cuida a paciente paliativo? La CCSS puede prestarle cama de hospital o silla de ruedas
En el país, más de 19.500 pacientes requieren cuidados paliativos, algunos de ellos en fase terminal. Las familias que no puedan costear los implementos necesarios para atender a estas personas pueden acceder al préstamo de equipos médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esto es posible a través del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, que se apoya en algunas fundaciones y asociaciones.
El préstamo de equipos incluye, por ejemplo, camas hospitalarias, sillas de ruedas y otros insumos médicos.
A continuación, puede conocer, paso a paso, cómo solicitar este servicio.
Además, puede consultar el contacto más cercano en la Red de Apoyo País de la Clínica del Dolor en este enlace.