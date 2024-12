Cuatro opciones para invertir su aguinaldo en seguridad

Periodista: David Sibaja.



Mientras unos piensan en disfrutar diciembre y asistir a los eventos que las municipalidades organizan, otros están pensando en la forma de meterse a robar a su hogar.



Aunque no es prioridad para algunos, la seguridad es clave: cada día, 13 viviendas fueron blanco del hampa en diciembre del año pasado, algo que vivió en carne propia doña Inés Campos y por eso hizo la inversión a tiempo.



“Tuve que comprar una cámara porque me visitaron los dueños de lo ajeno, mi hija no me dejó cerrar el patio porque me dijo que parece que vivíamos en una cárcel”, explicó la vecina de Heredia.



Si usted quiere tomar parte de su aguinaldo y reforzar la seguridad en su hogar, le tenemos cuatro opciones (ver nota completa en el video adjunto).



Cámaras de seguridad



Su valor en el mercado ronda los ¢25.000, pueden colocarse en el cielorraso del hogar y se controlan desde el celular.



Cierre “Pico de lora”



Este tipo de llavín se recomienda para portones corredizos: si lo va a colocar en una puerta, asegúrese de que las personas no puedan meter la mano desde afuera. El precio es de ¢25.000.



Cerradura de sobreponer



Este tipo de llavín evita que las personas puedan, mediante golpes fuertes, romper la cerradura y entrar a su casa. El precio ronda los ¢25.000.



Candado reforzado



Si va a comprar candados, asegúrese de que los materiales sean resistentes, que no se dañen con el agua y que no puedan ser vulnerados con alguna ganzúa. Las opciones de candados van desde los ¢3.000 hasta los ¢20.000.