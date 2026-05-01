¿Cuánto valdría en colones todo lo que hace una mujer en casa sin recibir un solo colón a cambio?

¿Qué pasaría si el trabajo doméstico tuviera un salario? La pregunta parece simple, pero la respuesta abre una discusión que en Costa Rica sigue sin resolverse: hay un trabajo que se hace todos los días, que sostiene hogares enteros, y que en la mayoría de los casos no recibe reconocimiento ni remuneración.

Según un estudio reciente de la Universidad Nacional, el 42% de las mujeres en el país tuvo que reducir su jornada laboral o abandonar su empleo por completo para dedicarse a las labores del hogar. El impacto también se refleja en el tiempo libre: en promedio, las mujeres disfrutan casi cinco horas menos de ocio por semana que los hombres.

"Nunca agradecen, siempre dicen que no hacemos nada", señaló una madre de familia consultada a la salida de una escuela.

La percepción de que ese trabajo no tiene valor económico contrasta con lo que revela la calculadora de Trabajo Doméstico No Remunerado del Banco Central, que cuantifica el costo real de cada labor.

Estos son los montos que generaría cada actividad si se remunerara como corresponde:

1. Cuidar niños: ₡390 mil mensuales (42 horas por semana / 6 horas al día)

2. Cuidar una persona dependiente: ₡194 mil mensuales (28 horas por semana / 4 horas al día)

3. Preparación de alimentos: ₡134 mil mensuales (21 horas por semana / 4 horas al día)

4. Limpieza del hogar: ₡122 mil mensuales (15 horas por semana / 2 horas al día)

5. Gestiones fuera del hogar: ₡80 mil mensuales (10 horas por semana / 1,5 horas al día)

El cuidado de niños encabeza la lista como la labor con mayor valor económico potencial, seguido del cuidado de personas dependientes. Juntas, esas dos actividades suman más de ₡580 mil mensuales en trabajo no remunerado, una cifra que difícilmente se menciona cuando se habla de la economía del hogar.

Para conocer las reacciones de las personas ante esta realidad, un equipo de Calle 7 salió a las calles. Los resultados están en el video que aparece en la portada de este artículo.