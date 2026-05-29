¿Cuántas veces nos enojamos al día? Vea aquí lo que revela un estudio

¿Cuántas veces nos enojamos al día? “Yo, tres veces”, “a mí me han hecho enojar hasta cinco veces en un solo día” y “la verdad, todo me enoja” son parte de las respuestas de algunas personas en la calle (ver video adjunto).



Un estudio realizado en Europa y América durante 2024 determinó que las personas experimentan entre 10 y 20 microepisodios diarios de irritación o enojo.



En Costa Rica, los efectos de los ataques de ira y de los altos niveles de estrés se atienden cada vez con mayor frecuencia. Durante 2025, se registró un caso de migraña cada tres minutos (162.589 en total), un caso de hipertensión cada 10 minutos (50.615) y un caso de gastritis cada 24 minutos (21.668).



Estar enojado durante apenas ocho minutos puede tener efectos adversos significativos. En los 120 minutos posteriores a un episodio de ira, el riesgo de sufrir un infarto aumenta casi cinco veces.



Además, especialistas advierten que la normalización del enojo y la ira es un fenómeno cada vez más frecuente en Costa Rica.