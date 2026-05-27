"¿Cuál es su nombre?" El dato inocente con el que puede empezar una estafa

"Hola, buen día. ¿Cuál es su nombre?"

Una sola pregunta basta para que muchas personas en el país respondan con nombre y apellidos, sin advertir que están entregando un dato que, aunque parece inofensivo, puede revelar mucho sobre su vida a quienes buscan aprovecharse de él.

Costa Rica superó las 112 mil denuncias por estafas digitales en 2025 y actualmente encabeza el ranking de delitos cibernéticos en Centroamérica. Una placa vehicular, un nombre, una cédula de identidad: piezas aparentemente simples que abren un universo de posibilidades para los ciberdelincuentes.

"El hecho de que un dato esté en un portal digital lo convierte automáticamente en un dato público ya que debemos superar la idea de que todo lo que está en internet es de todos y para todos", señaló la Dirección General de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), entidad encargada de velar por el tratamiento adecuado de la información personal en el país.

Según Prodhab, actualmente existen tres categorías de datos personales: los de acceso irrestricto, disponibles en bases de consulta pública; los de acceso restringido; y los datos sensibles, cuyo tratamiento requiere el consentimiento expreso del titular. En esta última categoría se encuentran la religión, la vida sexual y la información de salud, cuyo alcance muchas personas aún no dimensionan con claridad.



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