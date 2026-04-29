Costa Rica tiene más parejas sin hijos que nunca: esto es lo que dicen las cifras

Costa Rica registró en 2025 una tasa de fecundidad de apenas 1,2 hijos por mujer, una cifra que contrasta radicalmente con los seis hijos por mujer que se registraban décadas atrás. Este dato no es un fenómeno aislado: la transformación en la composición de los hogares costarricenses es profunda y los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) lo confirman.

De los 1,8 millones de hogares que existen en el país, el 14%, equivalente a casi 270.000 viviendas, están conformados por parejas sin hijos. El perfil de estas familias, sin embargo, no es uniforme.

"Hay dos tipos de estas parejas, las de jóvenes que están definiendo si ampliar la familia y la de adultos mayores, algunos de estos con el fenómeno conocido como 'el nido vacío' cuando los hijos crecen y se van de la casa", señala Gilbert Brenes, del Centro Centroamericano de Población de la UCR.

El panorama se amplía aún más cuando se consideran los hogares unipersonales y aquellos conformados por solo dos personas: juntos representan más de 800.000 viviendas, es decir, el 44% del total de hogares en el país.

¿Y las mujeres que deciden no ser madres? Realizamos un experimento social con algunas personas y puede encontrar los resultados en el reportaje que aparece en portada.

