Costa Rica lidera consumo de atún en Centroamérica: este es el favorito de los ticos

Si algo caracteriza a Centroamérica es su forma de consumir atún. Costa Rica lidera el consumo de este producto enlatado, con un promedio anual de 11 kilos por persona, según datos de la firma Kantar.



El favorito de los consumidores es el atún en aceite, seguido del atún con vegetales y, finalmente, la versión en agua o light. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las familias destinan en promedio casi ¢10 mil mensuales a la compra de este producto.

“Es importante mencionar que más del 50% del atún que se comercializa en el país es nacional; es decir, capturado y procesado por manos costarricenses”, explicó Francisco Medrano, de Alimentos ProSalud.

En Calle 7 Informativo salimos a la calle para poner a prueba a algunos consumidores con dos latas de lomo de atún en trozos, ambas en presentación en agua. Una costó ₡700 y la otra ₡1.400. Pero ¿a qué responde la diferencia de precio?

“No existe diferencia en variables de calidad o inocuidad. Lo que influye es el líquido de cobertura o la presentación del producto, ya sea en lomos, trozos o trocitos”, indicó Medrano.

En el video adjunto puede ver el experimento que realizamos y su resultado.