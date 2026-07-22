Costa Rica figura entre los países donde más se trabaja para ganar ₡500 mil

¿Cuánto tiempo debe trabajar una persona para ganarse ₡500.000? Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica ocupa el quinto lugar entre los países donde más horas se deben laborar para alcanzar ese ingreso: 53 horas, frente a las 20 horas que se requieren en Alemania.



El mismo organismo señala que, en Costa Rica, se trabajan en promedio 43,9 horas por semana, mientras que en los demás países de la OCDE la jornada promedio es de 37 horas. Esto significa que los costarricenses laboran cerca de 40 horas más al mes que quienes viven en esas naciones (ver video adjunto).



Sin embargo, la situación no termina ahí. Trabajar más también implica disponer de menos tiempo libre. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los costarricenses cuentan con unas 35 horas semanales para actividades de ocio y descanso.



No obstante, las mujeres enfrentan una brecha que muchas veces pasa desapercibida: son quienes dedican más horas a las labores domésticas y de cuidado no remunerado.