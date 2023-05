Colombia eliminó chalecos con número de placa porque no sirvieron para reducir homicidios

“Definitivamente no funcionó, en más de 10 ciudades, hablando de ciudades capitales, por ejemplo, ciudades principales, grandes en Colombia, no cambiaron los índices (de violencia). Es decir, la medida se tomó pensando en disminuir esos índices de criminalidad, pero se mantuvieron . Lo que sí demostró la medida es que castiga a quienes sí usan adecuadamente la motocicleta ”, explicó Stephanie Valencia, periodista del medio colombiano Caracol.

El ministerio de Seguridad también hizo referencia al caso de Panamá, país que recientemente implementó la medida. Sin embargo, entró a regir en febrero de 2023, y los resultados hasta ahora no muestran variación; ya sea porque no funcionó o porque no ha pasado suficiente tiempo para cuantificar su impacto.



Hoy, mientras Costa Rica discute esta iniciativa, impera la realidad de que, basándose en los resultados que reportan los otros países, la propuesta no ha mostrado resultados ni cumplido con el objetivo que plantea.