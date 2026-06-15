Centroamérica en alerta: El Niño amenaza producción agrícola y precio de los alimentos

El fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas en la región. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre posibles impactos de moderados a severos en la seguridad alimentaria de Centroamérica hacia finales de este año, debido a las alteraciones climáticas asociadas a este evento.



La situación podría traducirse en un aumento de la pobreza entre las familias más vulnerables, ya sea por la escasez de alimentos o por el incremento en los precios de productos básicos (ver video adjunto).



Entre los cultivos más sensibles a las variaciones del clima se encuentran las verduras y hortalizas. Productos como tomate, cebolla, lechuga y chile dulce podrían registrar aumentos en sus precios, dependiendo de la intensidad y duración del fenómeno.



Especialistas de la Universidad Nacional señalan que las condiciones asociadas a El Niño podrían extenderse hasta inicios de 2027, por lo que recomiendan reforzar las medidas de adaptación y monitoreo en los cultivos para reducir las afectaciones en la producción agrícola.



Según la Organización Meteorológica Mundial, existe un 80% de probabilidad de que el fenómeno alcance su máxima intensidad a finales de este año, provocando lluvias e inundaciones en algunas zonas de Sudamérica y condiciones más secas en el centro y norte del continente.



Además, la ONU estima que este fenómeno climático podría generar pérdidas en la producción de alimentos por aproximadamente 713 millones de dólares.