'Calle 7 Informativo' puso a prueba la ortografía de estudiantes: ¿cómo les fue?

Tras seis años sin aplicarse en secundaria y más de dos décadas fuera de las aulas de primaria, este año regresó la prueba de ortografía al sistema educativo costarricense.



Sin embargo, diversos indicadores reflejan desafíos importantes en el ámbito educativo. En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica figura entre las naciones que han experimentado un mayor retroceso en algunos indicadores de desempeño académico (ver video adjunto).



A esta realidad se suma una investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada en todas las sedes y recintos de esa casa de enseñanza superior. El estudio evaluó a 2.000 estudiantes de nuevo ingreso en 2025 y determinó que solo dos de cada 10 logran comprender de manera satisfactoria los textos universitarios.



“Actualmente estamos invirtiendo recursos no solo en investigar esta situación, sino también en atender y nivelar a los estudiantes de primer ingreso”, señaló Jáirol Núñez, vicerrector de Docencia de la UCR.



Para conocer de cerca el nivel de dominio ortográfico entre los jóvenes, visitamos un colegio en Belén y pusimos a prueba los conocimientos de algunos de sus estudiantes. Este fue el resultado.