'Calle 7 Informativo' puso a prueba cuánto saben los ticos sobre la Anexión de Nicoya

Hace 202 años, un cabildo abierto decidió de forma libre y voluntaria el futuro del Partido de Nicoya: anexarse a Costa Rica.



Hoy, Guanacaste representa el 20% del territorio nacional, alberga a más de 400 mil habitantes y posee una riqueza natural y cultural que la convierte en uno de los principales motores económicos del país (ver video adjunto).



Sin embargo, hay un dato que llama la atención. Según un estudio de Noh E. E., publicado en Datomanía, Costa Rica es el cuarto país de Latinoamérica cuyos habitantes se sienten más orgullosos de su nacionalidad.



Por eso salimos a las calles para averiguar cuánto saben las personas sobre este acontecimiento histórico. Esto fue lo que encontramos.