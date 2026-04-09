Caer en una estafa con enlace falso ya es más probable que sufrir un asalto en Costa Rica

Hoy es más probable que una persona reciba un enlace falso en su teléfono a que sea víctima de un asalto en la vía pública.



Así lo reflejan los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que indican que durante 2025 se registraron 10.027 denuncias por estafas informáticas, frente a 8.249 denuncias por asaltos.



Las cifras evidencian un cambio en los patrones delictivos, con un crecimiento sostenido de los fraudes digitales frente a los delitos tradicionales.



Para dimensionar el riesgo, los datos permiten establecer comparaciones claras. Por ejemplo, contestar una llamada que aparenta ser urgente puede resultar casi tan riesgoso como sufrir el robo de pertenencias en un autobús lleno, donde se contabilizaron 11.716 denuncias durante el mismo periodo.



Asimismo, las probabilidades de caer en un enlace falso superan las de sufrir el robo de un vehículo, delito que registró 4.713 denuncias el año anterior.



De igual forma, revisar un supuesto mensaje del banco puede implicar un nivel de riesgo comparable al de ser víctima de un “paseo millonario” en un cajero automático, delito que alcanzó 11.615 denuncias.

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