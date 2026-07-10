Cada 15 minutos, un adulto mayor llega a Emergencias tras sufrir una caída

“Yo hago ejercicio desde que salí del colegio”, cuenta Patricia Bolaños, una maestra pensionada de 77 años que asegura nunca haberse caído y que dedica una hora diaria de su rutina al fortalecimiento muscular.



Mientras ella levanta pesas, en los hospitales del país se registran, en promedio, al menos cuatro emergencias relacionadas con caídas de adultos mayores cada hora.



Solo durante 2025 se contabilizaron dos atenciones por traumatismos en el rostro por hora (19.074 en total), una lesión de rodilla por hora (8.430 en total) y un incidente de cadera cada hora y 11 minutos (7.352 en total).



La clave, según Hugo Garita, fisioterapeuta y entrenador físico, está en la prevención: “Entrenar la fuerza y la musculatura es vital en esta etapa de la vida”.



Existen ejercicios sencillos que pueden realizarse en casa para fortalecer las zonas del cuerpo más propensas a sufrir lesiones por caídas. Se los mostramos en el video adjunto.



