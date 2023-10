“Aseguro que no está en zigzag”, dice jefe de Demarcación del MOPT sobre calle en Alajuela

6 de octubre de 2023, 16:08 PM

Periodista: David Sibaja. La demarcación en la calle ancha de Alajuela ha sido motivo de intensa discusión, tanto a nivel local como nacional. Las críticas por la calidad del trabajo realizado han inundado las redes sociales y han suscitado la preocupación de los ciudadanos. Un alajuelense compartió su descontento de manera franca. "Definitivamente no, le voy a ser honesto, en redes sociales puse una opinión. No se puede recibir un trabajo completamente mal hecho", expresó a Calle 7 Informativo (C7I).

Otro residente de Alajuela fue aún más contundente al afirmar: "Tendrán que hacer una huelga con la 'Muni' o con quien tiene que ver con eso".



Estas rayas costaron 50 millones de colones y fueron ejecutadas por el departamento de Ingeniería de Tránsito. Según ellos, la razón detrás de las marcas torcidas en algunos tramos se debe a la baja calidad del asfalto, lo que distorsiona la pintura (ver video adjunto).



Miguel Zamora, jefe de Señalización Vial del MOPT, explicó: "La máquina simplemente copia el estado de la carpeta. Te aseguro que eso no está en zigzag, sino que ese efecto se debe a las irregularidades y hundimientos que presenta la carretera".



Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué no se planificó una reparación con Conavi antes de la demarcación? Zamora aclaró este punto: "Esa coordinación siempre se lleva a cabo. Nosotros consultamos con Conavi; sin embargo, no dispone del presupuesto necesario para rehabilitar todas las rutas antes de demarcarlas. No lo tiene para este año ni para el próximo".



Los trabajos de demarcación continúan en Alajuela, con la intención de eliminar zonas de estacionamiento para garantizar la fluidez en los dos carriles de circulación y reducir la congestión vehicular.