Acceso a vivienda se aleja: tiempo para pagar casa se duplicó en 40 años

Hace casi 40 años, en 1988, cuando el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) recién abría sus puertas, el salario mínimo diario en Costa Rica era de ¢355 y el costo de una casa de bien social era de ₡161.000. Si una persona destinaba el 30% de sus ingresos a una vivienda, necesitaba cuatro años, un mes y 25 días para reunir este monto.



En el 2000, según el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo diario era de ¢2.444 y el costo de esta vivienda ascendía a ₡1.372.502, lo que, traducido en tiempo, significaba trabajar durante cinco años, un mes y 17 días.



Actualmente, el salario mínimo se ubica en ₡12.439 y el costo de la misma vivienda asciende a ¢12.681.200. El tiempo necesario se duplicó a nueve años, tres meses y 23 días (ver video adjunto).



“Mi hija adquirió recientemente un préstamo y, mientras yo lo pagué por 10 años, ella lo adquirió por 30 años”, asegura doña Estrella, una vecina de San José.



“Cada vez hay menos suelo y menos agua, y eso encarece aún más las opciones de vivienda en el país”, asegura Minor Rodríguez, director general de Gestionando Hábitat S.A.



